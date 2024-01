Foire aux fleurs de Monségur Place Robert Darniche Monségur, mercredi 8 mai 2024.

Monségur Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 08:30:00

fin : 2024-05-08 17:00:00

Sous la halle de Monségur, retrouvez la foire aux fleurs avec plus de 40 exposants, des ateliers créatifs et des animations. Vous trouverez de quoi embellir votre jardin !

Place Robert Darniche

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT de l’Entre-deux-Mers