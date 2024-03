Soirée Cabaret Valençay, samedi 30 mars 2024.

Soirée Cabaret à la salle des fêtes de Valençay organisé par le comité des fêtes de Valençay. Rejoignez la Compagnie Altaria, avec, au rendez-vous, du rire, des chants et de la danse. Réservation conseillée, ouverture des portes à 19h30 et début du spectacle à 20h30. 88 8 EUR.

Début : 2024-03-30 19:30:00

fin : 2024-03-30

37 Place du Champ de Foire

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Soirée Cabaret Valençay a été mis à jour le 2024-03-24 par OT Sud Val de Loire