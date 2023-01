Soeurs malsaines : fuckthe666tem Marseille 3e Arrondissement, 27 janvier 2023, Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement.

Soeurs malsaines : fuckthe666tem

11 Boulevard Bouès L’Embobineuse Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès

2023-01-27 21:00:00 – 2023-01-27

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement

EUR 7 7 Rendez-vous dans notre house of punk préffffff : l’Embobineuse théâtre

où les basses coulent à flot,

où la température y est bonne,

où l’environnement y est confortable,

où le bar y est doux,

on va hacker le 666tem à coup de tekno acid molto bueno avec nos résident.e.s hyper NRV et surEXcitey par ce début d’année.



LINE UP

Poison Eli (techno venimeuse)

Illatonik (bitchcore)

Lady Luluu (acid tekno)

Baby Blondie (warm up)





AKA KMI – performance

On va casser la matrice avec des performances très organisey en mode octogone sans règles

AKA KMI est une bête de scène ! C’est une diva qui se rend malade du manque de spotlight. Se regarder, être vue, être impressionnante et fantasque c’est sa cam ! Lorsqu’elle a tout donné, que lui reste-t-il ?

“A diva may born”

Rencontre sensitive autour de “toucher, être toucher” et “voir, être vue” mis en scène et performé par Aka Kmi, N’or et Nicolas Bonnefoi.

Rendez-vous à l’Embobineuse avec Soeurs malsaines : fuckthe666tem.

http://www.lembobineuse.biz/

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-23 par