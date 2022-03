SENTIERS GOURMANDS EN CLAPE VIGNERONNE Fleury Fleury Catégories d’évènement: Aude

Fleury Aude 72 EUR Sentiers gourmands en Clape vigneronne

Conviviale, festive et chaleureuse, cette balade vigneronne de quelques kilomètres se déroule au cœur du massif de la Clape près de Narbonne. Elle alterne haltes gastronomiques et dégustations des vins de l’appellation dans un écrin de nature préservé surplombant la Méditerranée. L’ouverture des inscriptions se fera à partir du vendredi 25 mars. Repas préparé par Marc Schwall, Table du Petit Lac à Narbonne +33 4 68 65 15 60 Fleury

