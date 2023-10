TRAILS CATHARES – TRAIL DE QUÉRIBUS – 21KM 2, route de duilhac Cucugnan, 11 mai 2024, Cucugnan.

Cucugnan,Aude

Le « Trail de Quéribus » prendra son départ depuis le village de Cucugnan.

21km et 1200d+ sur les monotraces et les sentiers cathares qui vous mèneront au pied d’une des dernières citadelles du vertige: « Le Château de Quéribus ».

Sur inscription..

2024-05-11 09:00:00 fin : 2024-05-11 . .

2, route de duilhac

Cucugnan 11350 Aude Occitanie



The « Trail de Quéribus » will start from the village of Cucugnan.

21km and 1200d+ on monotraces and Cathar paths that will take you to the foot of one of the last citadels of vertigo: « Le Château de Quéribus ».

Registration required.

El « Trail de Quéribus » partirá del pueblo de Cucugnan.

21km y 1200d+ por monotravesías y senderos de los cátaros, que le llevarán al pie de una de las últimas ciudadelas de vértigo: « Le Château de Quéribus ».

Inscripción obligatoria.

Der « Trail de Quéribus » startet im Dorf Cucugnan.

21km und 1200d+ auf monotraces und katharischen Pfaden, die Sie zum Fuße einer der letzten Zitadellen der Schwindelfreiheit führen: « Le Château de Quéribus ».

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-25 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières & Salanque