TRAILS CATHARES – TRAIL DES DONJONS – 72 KM Cucugnan, 11 mai 2024, Cucugnan.

Cucugnan,Aude

Nouveau parcours en semi autonomie! La course du Trail des Donjons prendra son départ depuis le village de Cucugnan.

Ce trail de 80 km et 5100MD + va vous faire parcourir des sentiers hors du commun.

Sur inscription..

Cucugnan 11350 Aude Occitanie



New semi-autonomous course! The Trail des Donjons race will start from the village of Cucugnan.

This 80 km, 5100MD+ trail will take you along some extraordinary paths.

Registration required.

¡Nuevo recorrido semiautónomo! La carrera Trail des Donjons saldrá del pueblo de Cucugnan.

Este sendero de 80 km, con un total de más de 5.100 m, le llevará por unos caminos extraordinarios.

Inscripción obligatoria.

Neuer Parcours mit Halbautonomie! Der Trail des Donjons startet im Dorf Cucugnan.

Dieser Trail über 80 km und 5100MD + wird Sie über außergewöhnliche Wege führen.

Anmeldung erforderlich.

