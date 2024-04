Les tanins d’abord Lagrasse Maison Opale Lagrasse, samedi 11 mai 2024.

Les tanins d’abord Lagrasse Le 1er salon des vins bio & nature de Lagrasse (11) le samedi 11 mai 2024 10h-20h à la Maison Opale avec 12 producteurs et 2 négociants vignerons. Samedi 11 mai, 10h00 Maison Opale

“Les tanins d’abord”, c’est le premier salon des vins bio et nature de Lagrasse ! Rendez-vous à la Maison Opale, un ancien hôtel particulier du treizième siècle près de la place des Halles, avec 12 producteurs et 2 négociants vignerons passionnés. Une journée pour découvrir, échanger et déguster, avec aussi de la petite restauration sur place.

Maison Opale 1 rue des cancans, 11220 Lagrasse Lagrasse 11220 Aude Occitanie

