TRAIL LA COURSE DES SEIGNEURS – 32KM Cucugnan, 11 mai 2024, Cucugnan.

Cucugnan,Aude

Le trail la Course des Seigneurs prendra son départ depuis le village de Cucugnan, un parcours superbe, varié sous toutes ses formes avec l’ascension du Château de Peyrepertuse et les crêtes de la serre!!!

Ce trail de 32km et 2200mD+ va vous faire parcourir des sentiers hors du commun..

2024-05-11

Cucugnan 11350 Aude Occitanie



The Course des Seigneurs trail will start from the village of Cucugnan, a superb course, varied in all its forms with the ascent of the Château de Peyrepertuse and the crêtes de la serre!!!!

This 32km, 2200mD+ trail will take you along some extraordinary paths.

El sendero Course des Seigneurs saldrá del pueblo de Cucugnan, un recorrido magnífico y variado con subidas al Château de Peyrepertuse y a las crêtes de la serre

Este recorrido de 32 km y más de 2.200 m le llevará por senderos extraordinarios.

Der Trail « Course des Seigneurs » startet im Dorf Cucugnan, eine wunderschöne Strecke, die in jeder Hinsicht abwechslungsreich ist, mit dem Aufstieg zum Château de Peyrepertuse und den Kämmen des Gewächshauses!

Dieser Trail von 32 km und 2200 mD+ wird Sie über außergewöhnliche Pfade führen.

Mise à jour le 2023-10-25 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières & Salanque