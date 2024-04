INAUGURATION DE L’ORGUE DE LA COLLÉGIALE SAINT-VINCENT JOUR 3 Montréal, dimanche 12 mai 2024.

Avec ses 4 claviers, 57 jeux et plus de 3000 tuyaux, l’orgue de la collégiale de Montréal est le plus grand de l’Aude et l’un des plus anciens c’est un véritable joyau du patrimoine montréalais.

Pour célébrer la fin des travaux de restauration qui avaient été entrepris en 2020, l’association « Les Amis de l’orgue et de la collégiale de Montréal » vous propose plusieurs événements du jeudi 09 mai au dimanche 12 mai 2024

16 h Concert

Orgue et chant grégorien Johann Vexo, organiste titulaire de la cathédrale de Nancy, et Damien Rivière, ténor.

Libre participation aux frais à tous les concerts / Projection de tous les concerts sur grand écran.

Début : 2024-05-12 16:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Place Saint-Vincent

Montréal 11290 Aude Occitanie mairie@montreal11.fr

