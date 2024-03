Atelier MAKE YOUR PIOUPIOU Parking de la Maison des arts et de la nature Villesèquelande, samedi 11 mai 2024.

Atelier MAKE YOUR PIOUPIOU Réalisation d’un « pioupiou » en pâte polymère durcissant au four. En laissant libre cours à son imagination. Inscription conseillée Samedi 11 mai, 14h00 Parking de la Maison des arts et de la nature

Parking de la Maison des arts et de la nature 32 rue Georges Brassens, 11170, Villesèquelande Villesèquelande 11170 Aude Occitanie

atelier pioupiou