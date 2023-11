Visite du senat senat Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite du senat senat Paris, 24 janvier 2024, Paris. Visite du senat Mercredi 24 janvier 2024, 05h30 senat sur inscription L’association envie d’evasion vous propose une visiste au senat le mercredi 24 janvier 2024.

Le rendez vous se fera devant l’eglise saint maurice des champs, depart a 5h30 et retour a lille a 21h.

La visite guidée du senant est gratuite. Adhesion a l’association pour benneficier de la couverture de l’assurance est de 2e.

La participation aux frais de transport est de 5e par personne

Avec posibilité de déjeuner au restaurant du senat pour 30e par personne. senat paris Paris Paris Île-de-France

2024-01-24T05:30:00+01:00 – 2024-01-24T21:00:00+01:00

Détails Catégorie d'Évènement: Paris Autres Lieu senat Adresse paris Ville Paris

