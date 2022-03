SEMAINE EXTRA- DOREEN Thionville, 19 mai 2022, Thionville.

SEMAINE EXTRA- DOREEN Théâtre en Bois 15 route de Manom Thionville

2022-05-19 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-21 21:30:00 21:30:00 Théâtre en Bois 15 route de Manom

Thionville Moselle

Une soirée entre amis

Entrez, servez-vous un verre, faites comme chez vous ! David Geselson et Laure Mathis vous accueillent sur le plateau. Vous voilà chez Doreen et André Gorz, au milieu de leurs meubles, de leurs livres et de leurs souvenirs. Vous n’êtes plus tout à fait un spectateur mais un invité. Au terme de près de 60 ans d’amour, ils vous racontent leur coup de foudre, leurs disputes, leur engagement politique, et aussi la maladie de Doreen, qui se fait de plus en plus insistante… Lui était un grand intellectuel. Elle, son empêcheuse de penser en rond. Ensemble, ils ont traversé toutes les utopies de la deuxième moitié du XXème siècle. Et vécu, surtout, une histoire d’amour exceptionnelle. S’inspirant de Lettre à D., adressée par le philosophe André Gorz à sa femme Doreen, David Geselson nous invite à partager avec eux un moment d’intimité totalement bouleversant. Vous vous en souviendrez longtemps.

infos@nest-theatre.fr +33 3 82 82 14 92 http://www.nest-theatre.fr/

Théâtre en Bois 15 route de Manom Thionville

dernière mise à jour : 2022-03-19 par