Seguime Marseille 15e Arrondissement, 29 juin 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Seguime ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerrannée 22 Boulevard De la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement

2022-06-29 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-29 ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerrannée 22 Boulevard De la Méditerranée

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous Cirque



Création « Seguime » – Cie ZeC

Elle vient de la montagne.

Son voyage commence comme ça : libre, naïf, avec les yeux remplis d’amour pour la vie. Elle incarne la sérénité. Mais tout n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît quand on parle une autre langue, quand on pense à l’envers, quand on embrasse ce que la nature nous offre !



Catapultée dans un monde bruyant, agité, stressant, notre ermite se retrouve à affronter une réalité qui lui est inconnue. Déboussolée, elle ne sait pas comment s’y prendre.

Une rencontre la sauve. Un personnage curieux, mais disponible et prêt à la guider, qui lui montre à quel point la vie peut être simple de nos jours, presque aussi facile que de changer une ampoule !

En revanche, lui est bouleversé par cette sauvage qui le transporte dans un nouvel univers…



De et avec Magdalena Vicente et Nicolò Bussi

Plongés dans l’univers du cirque dès leur enfance, Magdalena Vicente et Nicolò Bussi étaient faits pour se rencontrer !

http://www.archaos.fr/

ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerrannée 22 Boulevard De la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement

