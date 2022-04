Sans frapper Marseille 1er Arrondissement, 2 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Sans frapper Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement

2023-05-02 – 2023-05-02 Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Prix du jury à Visions du réel « Most innovative feature film »

Best Feature Length, Festival dei Popoli, Firenze, (Italie)

Reteena Young Jury Award – Docs Barcelona 2020 (Espagne)



Synopsis : Ada a dix-neuf ans. Elle accepte d’aller dîner chez un garçon qu’elle connaît. Tout va très vite, elle ne se défend pas. Son corps est meurtri, son esprit diffracté. Le récit d’Ada se mélange à ceux d’autres, tous différents et pourtant semblables. La même sale histoire, insensée et banale, vue sous différents angles.

SANS FRAPPER un film engagé d’Alexe Poukine !

https://lesvarietes-marseille.com/

Prix du jury à Visions du réel « Most innovative feature film »

Best Feature Length, Festival dei Popoli, Firenze, (Italie)

Reteena Young Jury Award – Docs Barcelona 2020 (Espagne)



Synopsis : Ada a dix-neuf ans. Elle accepte d’aller dîner chez un garçon qu’elle connaît. Tout va très vite, elle ne se défend pas. Son corps est meurtri, son esprit diffracté. Le récit d’Ada se mélange à ceux d’autres, tous différents et pourtant semblables. La même sale histoire, insensée et banale, vue sous différents angles.

Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-15 par