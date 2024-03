Salon du bien-être du corps et de l’esprit #11 Salle Jacques-Brel Villenave-d’Ornon, samedi 16 mars 2024.

Salon du bien-être du corps et de l’esprit #11 Vous aspirez à une vie plus saine, plus zen, mais qu’est-ce qui vous correspondrait le mieux ? 16 et 17 mars Salle Jacques-Brel Entrée 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T19:00:00+01:00

Pour répondre à vos questions, l’association Vo belles stars vous propose des rencontres, échanges et partages autour de diverses activités.

Rencontres, échanges & partages

Au programme : apiculteur chamanique, astrologie, cartomancie/tarologie, coach de vie, création artisanale, guérisiologie, hypnothérapie, kinésiologie, lectures akashiques, lectures d’âme, libération Thétahealing, lithothérapie, magnétisme, massage crânien/Fu Jing Tao/intuitif vibratoire/mains, médiumnité/voyance, numérologie, réflexologie, rééquilibrage énergétique, reiki, soins énergétique, sophrologie…

Soins /séances à tarif réduit

Prévoir une tenue confortable pour les ateliers

Restauration rapide sur place – Vente produits et articles de bien-être

Salle Jacques-Brel Domaine Jacques-Brel, 45 avenue du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 98 82 60 »}, {« type »: « email », « value »: « vo.belles.stars@gmail.com »}]

Bien-être