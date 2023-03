Repas Malgache Salle des Fêtes Arles Catégories d’Évènement: Arles

Repas Malgache Salle des Fêtes, 2 avril 2023, Arles. Repas Malgache Dimanche 2 avril, 12h30 Salle des Fêtes 15€ par personne – 8 € pour les enfants Repas Malgache organisé par l’association Arles Madagascar développement Mahavoky pour lui permettre de financer ses actions caritatives au profit des populations d’une région de Madagascar. Salle des Fêtes 2, boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 53 75 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?obj=edifice&idx=120&quartier=37&site= [{« type »: « email », « value »: « arlesmahavoki@lilo.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 08 09 44 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 31 01 12 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cariitatif repas malgache madagascar association ArlesMadagascar developpement Mahavoky

