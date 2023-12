Ateliers peinture Salle de l’Argentis Argent-sur-Sauldre Catégories d’Évènement: Argent-sur-Sauldre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30 14:00:00

L »association 3 Âmes Arts organise des ateliers peinture dans la salle de l’Argentis tout au long de l’année.

Tous les niveaux sont acceptés. 5 EUR.

Salle de l’Argentis

Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-09 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

