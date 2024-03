Festival l’Air du Temps Garance & Syrano Lignières, mercredi 8 mai 2024.

Festival l’Air du Temps Garance & Syrano Lignières Cher

1 concert, 2 artistes ! Avec son timbre clair, des mélodies électro-pop équilibrées aux accents rock, Garance met en avant son chant narratif pour célébrer l’amour. Syrano mêle ses influences entre chanson acoustique à texte et rap, entre world trip-hop et drill percussive.

Dans un concert aux accents théâtraux à la fois drôle et féministe, Garance raconte la rencontre amoureuse et l’amitié, étrille le couple, chante la liberté sexuelle, raconte ce que le patriarcat fait à l’amour, aux hommes, aux femmes…

Depuis plus de 20ans, le style singulier et enjoué de Syrano, embrase la scène et se renouvelle sans cesse. Dans son 8ème album « Scaphandre » il est question d’engagement, d’isolement dans un monde globalisé, mais aussi d’introspection et de joie. 2626 26 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-08

Rue du Docteur Bonnet

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

