Festival l’Air du Temps Bal Forain Lignières, mercredi 8 mai 2024.

Festival l’Air du Temps Bal Forain Lignières Cher

Mercredi

Quoi de mieux qu’un bal pour rassembler, se remettre au contact de nos émotions, de l’autre, lâcher prise… et tout simplement s’amuser ? La Compagnie les 3 cris vous embarque dans une ambiance festive et foraine, teintée de l’univers du cirque, du cabaret pour un spectacle participatif.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-08

Place Roger Salengro

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

