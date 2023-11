L’aventura Lou Volt & Eric Toulis LA DECALE, 7 mai 2024, VIERZON.

L’aventura Lou Volt & Eric Toulis LA DECALE. Un spectacle à la date du 2024-05-07 à 20:30 (2024-05-07 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Quand Lou Volt du Grand Orchestre du Splendid rencontre Eric Toulis, chanteur du groupe Les Escrocs (et chroniqueur sur Rire et Chansons) ça fait forcément des étincelles. Puis des chansons mémorables avant de créer un spectacle mixte et irrésistible. En piste paillettes, rock’n’roll qui rigole, chansons bien secouées, sketches, duos, duels, trompette et guitare en bois. C’est l’Aventura ! Un show déjanté plein d’humour et d’énergie. Un vrai régal. La presse en parle : Marre de la morosité, de l’hiver qui arrive à grand pas…venez partager L’Aventura avec les Bonnie and Clyde de la chanson qui décoiffe… Le Dauphine Libéré L’aventura Lou Volt & Eric Toulis

LA DECALE VIERZON 25 avenue Hernri Brisson Cher

