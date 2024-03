Festival l’Air du Temps La Maison jeux enfants Lignières, mercredi 8 mai 2024.

Mercredi

Pendant deux jours, profitez d’un temps de pause, de lecture, de jeu et de partage en famille dans le Jardin des Bains-Douches.

La Maison est une installation artistique et ludique à hauteur d’enfants, réalisée en grande partie avec des matériaux réutilisés. Dans chacun des recoins, petits et grands déambulent, jouent, donnent libre cours à leur créativité. Ouvert à tous public à partir de 6mois (particulièrement adapté aux moins de 8ans).

En plus, Pascaline Denis vous ouvre sa valise de livres, emplies de perles de la littérature jeunesse et vous convie à deux temps de lectures et comptines signées (Langue des Signes Française). Pour les 0-3 ans, puis 3-6 ans, les matins à partir de 10h30. Lectures et comptines sur inscription. EUR.

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-09

Rue du Docteur Bonnet

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

