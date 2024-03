Ouverture du Festival l’Air du Temps 2024 Lignières, mercredi 8 mai 2024.

Mercredi

Inauguration, animations et avant-goût du bal forain « Saltimbanques » avec la Compagnie Les 3 Cris et la participation des enfants de l’école de Lignières.

Suivez Madame Loyale à la découverte de personnages atypiques et déambulez sur la place à la découverte de numéros insolites puces acrobates, cabinet de curiosité, fléchettes, pêche aux canards et chamboule-tout ; laissez-vous tenter ! EUR.

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-08

Place Roger Salengro

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

