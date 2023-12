Orféo Rue de Séraucourt Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Orféo
Rue de Séraucourt
Bourges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 20:00:00

Date: 2024-05-07 20:00:00

Concert tiré des Métamorphoses d'Ovide.

Concert tiré des Métamorphoses d’Ovide.

Laissez vous porter par cette expérience sensorielle envoutante. Ici, Sofia Colasanti offre une partition mêlant notes musicales et mots grâce à la présence de Suliane Brahim. .

Rue de Séraucourt

Bourges 18000

