Le cimetière militaire britannique d’Hermanville-sur-mer | RDV Découverte Rue du Cimetière Anglais Hermanville-sur-Mer, 29 février 2024, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:00:00

fin : 2024-02-29 15:30:00

Situé à quelques centaines de mètres de la plage d’Hermanville, où débarquèrent des troupes de la 3e division d’infanterie britannique, ce lieu est initialement une simple fosse creusée au bulldozer au détour d’un petit chemin. Après guerre, l’architecte en charge de la Commonwealth war graves association aménage les lieux tels que vous pourrez les découvrir à l’occasion de cette visite.

Une visite proposée par Claire Lesourd.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

Rue du Cimetière Anglais

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer