Enquête 80 ans après… Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles, jeudi 25 avril 2024.

Enquête 80 ans après… Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles Calvados

Entrez chez un collectionneur privé et enquêtez sur le Débarquement. Chaque objet a son histoire. Amusez vous et voyagez entre passé, présent et futur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:30:00

fin : 2024-04-25 16:30:00

Maison de la nature et de l’estuaire 15 boulevard maritime

Sallenelles 14121 Calvados Normandie mne@cpievdo.fr

L’événement Enquête 80 ans après… Sallenelles a été mis à jour le 2024-03-28 par Calvados Attractivité