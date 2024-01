Au printemps, les oiseaux Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage, jeudi 2 mai 2024.

Souleuvre en Bocage Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 10:00:00

fin : 2024-05-02 12:00:00

Ils sont de retour de migration, ou recommencent à défendre leur territoire. Au printemps, les oiseaux donnent de la voix et sont très actifs! Ils sont furtifs et difficiles à repérer dans les feuillages nouveaux. Apprenons à les reconnaître par leur chant!

Le troglodyte mignon émet un chant retentissant comparé à sa taille. Oiseau hyperactif, il est sans cesse en mouvement. Il se faufile dans les buissons à la recherche d’insectes dont il nourrit ses jeunes. L’accenteur mouchet est souvent confondu avec le moineau. Il quitte rarement la proximité des broussailles si bien qu’on le surnomme « traine-buisson ».

Envie d’en savoir plus sur les oiseaux? Venez participer à cette balade commentée de 4 km sur les chemins de la vallée de la Souleuvre à l’écoute des oiseaux. Jeux de reconnaissance et jeux sonores. À partir de 7 ans.

Ils sont de retour de migration, ou recommencent à défendre leur territoire. Au printemps, les oiseaux donnent de la voix et sont très actifs! Ils sont furtifs et difficiles à repérer dans les feuillages nouveaux. Apprenons à les reconnaître par leur chant!

Le troglodyte mignon émet un chant retentissant comparé à sa taille. Oiseau hyperactif, il est sans cesse en mouvement. Il se faufile dans les buissons à la recherche d’insectes dont il nourrit ses jeunes. L’accenteur mouchet est souvent confondu avec le moineau. Il quitte rarement la proximité des broussailles si bien qu’on le surnomme « traine-buisson ».

Envie d’en savoir plus sur les oiseaux? Venez participer à cette balade commentée de 4 km sur les chemins de la vallée de la Souleuvre à l’écoute des oiseaux. Jeux de reconnaissance et jeux sonores. À partir de 7 ans.

.

Le Bény-Bocage Rue de la 11ème Division Blindée Britannique

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par Calvados Attractivité