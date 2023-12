Visite pédestre de Pegasus Bridge | RDV Découverte Parking Ranville, 2 mai 2024, Ranville.

Ranville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 13:30:00

fin : 2024-05-02 16:00:00

L’un des tous premiers assauts du jour J a été de s’emparer des ponts sur le Canal et l’Orne au nord de Caen. Grâce à des images d’archives et des cartes, vous comprendrez pourquoi cette mission était vitale et ce qui s’est passé le 6 juin 1944. La Résistance locale sera également évoquée. Ensuite, nous nous rendrons à pied au Cimetière militaire du Commonwealth à Ranville distant de deux kilomètres. Une proposition de See My Normandy.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

L’un des tous premiers assauts du jour J a été de s’emparer des ponts sur le Canal et l’Orne au nord de Caen. Grâce à des images d’archives et des cartes, vous comprendrez pourquoi cette mission était vitale et ce qui s’est passé le 6 juin 1944. La Résistance locale sera également évoquée. Ensuite, nous nous rendrons à pied au Cimetière militaire du Commonwealth à Ranville distant de deux kilomètres. Une proposition de See My Normandy.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

L’un des tous premiers assauts du jour J a été de s’emparer des ponts sur le Canal et l’Orne au nord de Caen. Grâce à des images d’archives et des cartes, vous comprendrez pourquoi cette mission était vitale et ce qui s’est passé le 6 juin 1944. La Résistance locale sera également évoquée. Ensuite, nous nous rendrons à pied au Cimetière militaire du Commonwealth à Ranville distant de deux kilomètres. Une proposition de See My Normandy.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

.

Parking Rue du Major Howard

Ranville 14860 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer