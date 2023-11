Cet évènement est passé Pluie de Perles : créations de bijoux 110 Rue des Bains Trouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer Pluie de Perles : créations de bijoux 110 Rue des Bains Trouville-sur-Mer, 1 septembre 2023, Trouville-sur-Mer. Trouville-sur-Mer,Calvados Atelier loisirs créatifs bijoux et DIY Du lundi au vendredi de 15 h à 17 h. Tarifs :

25 €/pers pour les ateliers DIY bijoux

40 €/pers pour les customs d’accessoires.

Matériel fourni. Tél. : 06 85 32 56 49.

Vendredi 2023-09-01 fin : 2023-12-31

110 Rue des Bains Pluie de Perles

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Jewelry and DIY workshop Monday to Friday, 3pm to 5pm. Prices :

25 ?/pers for DIY jewelry workshops

40 ?/pers for accessory customs.

Materials supplied. Tel: 06 85 32 56 49 Taller de bisutería y bricolaje De lunes a viernes, de 15.00 a 17.00 h. Precios :

25 ?/pers para los talleres de bisutería y bricolaje

40 ?/pers para las costumbres de accesorios.

Material proporcionado. Tel: 06 85 32 56 49 Workshop Kreative Freizeitgestaltung Schmuck und DIY Montag bis Freitag von 15:00 bis 17:00 Uhr. Preise:

25 ?/Pers für Schmuck-DIY-Workshops

40 ?/Person für Accessoires-Customs.

Catégories d'Évènement: Calvados, Trouville-sur-Mer

Lieu 110 Rue des Bains
Adresse 110 Rue des Bains Pluie de Perles
Ville Trouville-sur-Mer
Departement Calvados

