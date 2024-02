[Étonnants Patrimoines] Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer Village d’art Guillaume le Conquérant Dives-sur-Mer, jeudi 2 mai 2024.

[Étonnants Patrimoines] Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer Village d’art Guillaume le Conquérant Dives-sur-Mer Calvados

Agathe, 5 ans, et sa mamie explorent la Normandie. Aujourd’hui, elles vont à Dives-sur-Mer. Mamie a préparé une petite chasse au trésor ! Il s’agit de bien suivre le parcours et de s’arrêter aux bons endroits. À la fin, une surprise est à découvrir ! Tarif famille pour 2 adultes et 2 enfants.

Dès 3 ans (adulte accompagnateur).

Inscription obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 10:30:00

fin : 2024-05-02 11:30:00

Village d’art Guillaume le Conquérant 2 rue d’Hastings

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie info@lesvisitesdo.com

