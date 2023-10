Je monte au Belvédère rue du Belvédère Mulhouse, 1 octobre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Situé au sommet de la colline du Rebberg, le Belvédère est une tour de bois et d’acier de plus de 20 mètres de haut. Surplombant la ville de Mulhouse, vous pourrez y voir de là-haut les massifs montagneux des Vosges, du Jura, des Alpes et de la Forêt-Noire..

2023-10-01 fin : 2024-03-31 20:00:00. 0 EUR.

rue du Belvédère

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Located at the top of the Rebberg hill, the Belvedere is a wooden and steel tower over 20 metres high. Overlooking the city of Mulhouse, you can see the mountain ranges of the Vosges, Jura, Alps and Black Forest from up there.

Situado en la cima de la colina de Rebberg, el Belvedere es una torre de madera y acero de más de 20 metros de altura. Con vistas a la ciudad de Mulhouse, desde allí se pueden ver los macizos montañosos de los Vosgos, el Jura, los Alpes y la Selva Negra.

Das Belvédère befindet sich auf dem Gipfel des Rebbergs und ist ein über 20 Meter hoher Turm aus Holz und Stahl. Hoch über der Stadt Mulhouse können Sie von hier aus die Bergmassive der Vogesen, des Jura, der Alpen und des Schwarzwaldes sehen.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région