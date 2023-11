SPECTACLE STAR ACADEMY Rue des artistes Amnéville, 30 mars 2024, Amnéville.

Amnéville,Moselle

TOUR 2024 La STAR ACADEMY revient pour une nouvelle saison sur les écrans…mais aussi sur scène dès mars 2024 !

. Cette nouvelle tournée exceptionnelle, c’est la promesse d’un grand show multi-artistes inédit, pour chanter ensemble les plus grands titres interprétés tout au long de la saison, partager à nouveau les meilleurs moments de la vie au Château, mais aussi de nombreuses surprises…!. Tout public

Samedi 2024-03-30 20:00:00 fin : 2024-03-30 . 45 EUR.

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



TOUR 2024 The STAR ACADEMY returns for a new season on screens? but also on stage from March 2024!

. This exceptional new tour is the promise of an unprecedented multi-artist show, to sing together the greatest songs performed throughout the season, to share again the best moments of life at the Château, but also many surprises!..!

TOUR 2024 La ACADEMIA DE LAS ESTRELLAS regresa para una nueva temporada en las pantallas… ¡y en el escenario a partir de marzo de 2024!

. Esta nueva gira excepcional es la promesa de un nuevo gran espectáculo multiartista, para cantar juntos las grandes canciones interpretadas a lo largo de la temporada, compartir los mejores momentos de la vida en el Château, ¡pero también muchas sorpresas…!

TOUR 2024 Die STAR ACADEMY kehrt für eine neue Saison auf die Bildschirme zurück?und ab März 2024 auch auf die Bühne!

. Diese neue, außergewöhnliche Tournee verspricht eine große, noch nie dagewesene Show mit mehreren Künstlern, um gemeinsam die größten Titel der Saison zu singen, die besten Momente des Lebens im Schloss zu teilen, aber auch zahlreiche Überraschungen zu erleben…!

Mise à jour le 2023-11-08 par DESTINATION AMNEVILLE