Séance Aquabike Route principale Bassemberg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bassemberg Séance Aquabike Route principale Bassemberg, 20 janvier 2024, Bassemberg. Bassemberg Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 13:15:00

fin : 2024-01-20 14:00:00 . L’Aquabike permet de remodeler et affiner sa silhouette notamment les quadriceps, les fessiers et les cuisses. En raison de la résistance de l’eau, ce sport muscle davantage que le vélo sur la terre ferme. EUR.

Route principale

Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-22 par Office de tourisme du val de Villé Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Bassemberg Autres Code postal 67220 Lieu Route principale Adresse Route principale Ville Bassemberg Departement Bas-Rhin Lieu Ville Route principale Bassemberg Latitude 48.3371441395131 Longitude 7.28976594713004 latitude longitude 48.3371441395131;7.28976594713004

Route principale Bassemberg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassemberg/