Nourrissage des cigognes Rouffach, 31 mars 2024, Rouffach.

Rouffach,Haut-Rhin

Visite du parc à cigognes ouvert toute l’année. Repas des cigognes tous les jours à 16h en hiver et à 17h en été..

2024-03-31 fin : 2024-10-27 17:30:00. 0 EUR.

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



Visit the stork park open all year round. Stork meal every day at 4pm in winter and 5pm in summer.

Visite el parque de las cigüeñas, abierto todo el año. Comida de cigüeña todos los días a las 16:00 horas en invierno y a las 17:00 horas en verano.

Besuchen Sie den Storchenpark, der das ganze Jahr über geöffnet ist. Storchenmahlzeit täglich um 16 Uhr im Winter und um 17 Uhr im Sommer.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach