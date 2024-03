Riveraines – Compagnie Mi-Fugue – Mi Raison Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles – Amphi audio Évry, lundi 25 mars 2024.

Riveraines – Compagnie Mi-Fugue – Mi Raison Dans le cadre du festival de théâtre Partout et pour tous, Riveraines, un spectacle qui rend visible et audible les violences subies par les femmes. Lundi 25 mars, 12h30 Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles – Amphi audio Entrée libre

Après Spéculum, Riveraines continue d’explorer le sujet des violences faites aux femmes dans le milieu de la gynécologie. En immersion auprès de SOLIPAM (Solidarité-Paris-Maman) Riveraines partage avec nous les coulisses du centre d’appel, les réunions du personnel, les différents niveaux de prise en charge et les sentiments de ras-le-bol. C’est aussi le récit de Madame G, femme ivoirienne sans papier qui a traversé sa grossesse gémellaire dans la rue et les centres provisoires d’hébergement. Son optimisme et sa force touche en plein coeur

Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles – Amphi audio 1 rue Pierre Bérégovoy – 91025 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France

