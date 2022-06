Ricardo Ribeiro – Concert Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui tous publics Révélation du fado, Ricardo Ribeiro a été bercé par les grandes voix de cette musique emblématique du Portugal. De distinctions en récompenses, celui qui s’est fait repérer dans les nuits de Lisbonne est aujourd’hui acclamé dans tout le Portugal… et ailleurs ! Avec sa voix puissante et grave, Ricardo Ribeiro s’inscrit dans la plus pure tradition du fado, tout en osant l’ouverture et les collaborations avec des musiciens de tous horizons. Il a ainsi été reçu en 2009 à Aux heures d’été pour le projet Em Português de Rabih Abou-Khalil. Aujourd’hui, il revient au festival pour exprimer son fado profond et envoûtant. Ricardo Ribeiro : voixJosé Manuel Neto : guitare portugaiseCarlos Proenca : guitare classiqueFrancisco Gaspar : guitare acoustique basse Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

