Si j’avais des supers pouvoirs Théâtre du Cyclope Nantes, 26 avril 2024 09:30, Nantes.

2024-04-23

Horaire : 10:30 11:05

Gratuit : non 7,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Théâtre pour jeune public. Inspiré d’albums jeunesse, de dessins animés et de jeux vidéos, « Si j’avais des supers pouvoirs » nous introduit dans le monde des supers héros. Nulman se démarque malgré lui sur cette planète de supers musclés, puisqu’il est le roi des chutes, des bosses et des dérapages non-contrôlés. Nulman pensait d’ailleurs avoir zéro chance avec Génial Girl, sa copine d’école, mais il possède le plus puissant des supers pouvoirs, celui de faire rire ! Production : La Caravane CompagnieTexte et mise en scène : Anne Colin & Anne TifineInterprétation : Lucie Dayot & Lucy Guillou Durée : 35 min. Public : à partir de 5 ans Représentations du 22 au 26 avril 2024

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com