Des milliers de fleurs en pleine ville – Sortie nature enfants Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes, vendredi 26 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-26 10:30 – 12:00

Gratuit : non Enfant accompagné : 12 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr

Entrez dans le monde merveilleux des plantes à fleurs ! Comment sont-elles faites ? Pourquoi faut-il les protéger ? Vous repartirez avec votre semis d’une magnifique plante à fleurs et votre bombe de graines ! Jeune public, à partir de 4 ans Durée : 1h30 Balade proposée par « Entourée par la nature »

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr