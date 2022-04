RHUBARBE EN FÊTE Morfontaine Morfontaine Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2022-05-29 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-29 22:00:00 22:00:00

Morfontaine Meurthe-et-Moselle Morfontaine 2 EUR La commune vit au rythme de la rhubarbe durant toute une journée entière.

Artisanat, brocante, animations de rue, tarte à la rhubarbe de 3,20 mètres de diamètre.

Restauration sur place. +33 3 82 24 81 50 AFR

