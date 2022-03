REVOLUTIONS INTIMES Aniane, 22 mai 2022, Aniane.

2022-05-22 – 2022-05-22

Aniane Hérault Aniane

Le spectacle “Révolutions intimes “est le point d’orgue d’un projet de création partagée intergénérationnelle initié en janvier 2022. Raphaëlle Bouvier a rencontré les habitants pour collecter leurs témoignages et en extraire un texte de spectacle .La troupe composée d’habitants du territoire s’est constituée au fil des rencontres et d’un atelier théâtre . Venez nombreux entendre les paroles intimes du territoire ainsi mises en espace et en voix . Un moment riche en émotions.

En partenariat avec Familles Rurales de Saint-Jean-de-Fos.

Révolutions Intimes est un spectacle issu d’un projet de territoire, une création partagée intergénérationnelle.

+33 4 67 54 46 34

