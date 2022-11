Réveillon de la Saint-Sylvestre au Lou Granva Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Catégories d’évènement: Grande-Rivière Château

Jura

Réveillon de la Saint-Sylvestre au Lou Granva Grande-Rivière Château, 31 décembre 2022, Grande-Rivière Château. Réveillon de la Saint-Sylvestre au Lou Granva

23 Hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château Jura Hameau de l’Abbaye 23

2022-12-31 – 2022-12-31

Hameau de l’Abbaye 23

Grande-Rivière Château

Jura EUR 95 95 Réveillon de la Saint-Sylvestre à l’hôtel restaurant Lou Granva à Grande-Rivière :

Cocktail et amuse bouche ***** Mise en bouche de verrine de boudin blanc au foie gras ***** Trilogie de rougets, langoustines et Saint-Jacques, tagliatelles de légumes du moment ***** Ballottine de volaille de Bresse, sauce aux morilles et champignons, farandole de légumes oubliés ***** Assiette de fromages

affinés de la Fruitière des chauvins *****Entremet mangue passion, sorbet pina colada, café pur arabica bio des Amériques.

Tarif : 95€/personne. Soirée dansante animée par des musiciens. Vins non compris. info@hotellougranva.com +33 3 84 60 11 13 Hameau de l’Abbaye 23 Grande-Rivière Château

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Grande-Rivière Château, Jura Autres Lieu Grande-Rivière Château Adresse Grande-Rivière Château Jura Hameau de l'Abbaye 23 Ville Grande-Rivière Château lieuville Hameau de l'Abbaye 23 Grande-Rivière Château Departement Jura

Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-riviere-chateau/

Réveillon de la Saint-Sylvestre au Lou Granva Grande-Rivière Château 2022-12-31 was last modified: by Réveillon de la Saint-Sylvestre au Lou Granva Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château 31 décembre 2022 23 Hameau de l'Abbaye Grande-Rivière Château Jura Grande-Rivière-Château Jura

Grande-Rivière Château Jura