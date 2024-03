Réunions publiques Zones d’Accélération des Energies Renouvelables Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux, mardi 9 avril 2024.

Dans une perspective de diversification des productions d’énergie, face à l’augmentation de leurs coûts et dans le contexte de changement climatique actuel, l’Etat a demandé aux communes de définir des zones susceptibles d’accueillir des installations de productions d’énergie renouvelable afin d’agir au renforcement de la souveraineté énergétique du territoire.

Venez poser vos questions lors des réunions publiques sur les ZAER, proposées par les communes et la communauté de communes.

Choisissez la date qui correspond à votre commune de référence

Mardi 9 avril, de 20h à 21h à Saint-Laurent, pour Fort-du-Plasne, Saint-Laurent-en-Grandvaux, La Chaux-du-Dombief, La Chaumusse et Le Lac-des-Rouges-Truites;

Mardi 30 avril de 20h à 21h à Grande-Rivière Château pour Saint-Pierre, Nanchez et Grande-Rivière Château. .

Début : 2024-04-09 20:00:00

fin : 2024-04-09 21:00:00

Place Pasteur Mairie

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté secretariat@lagrandvalliere.fr

