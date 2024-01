Pêchez la truite en famille Pisciculture du Moulin de Pierre Mont-sur-Monnet, samedi 1 juin 2024.

Mont-sur-Monnet Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:30:00

fin : 2024-09-30 18:30:00

Les cannes à pêche vous attendent au bord du bassin, idéal pour les petits et les grands. Truites arc en ciel portion, grosses truites roses, truites fario et saumons de fontaine, sont les poissons à pêcher et vous ne payez que le poids de votre prise. Les poissons sont évidés sur place. Nous disposons de recettes pour varier votre façon de cuisiner vos truites.

Juillet et août, ouvert 7j/7. Vente au détail et pêche à la ligne.

Le magasin de vente au détail est ouvert de septembre à juin, tous les lundis, jeudis et samedis le matin de 9h à 12h.

Possibilité de venir en dehors de ces horaires sur commande la veille au minimum.

.

Pisciculture du Moulin de Pierre

Mont-sur-Monnet 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté moulin.depierre@orange.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA