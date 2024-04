Festival de Musique du Haut-Jura Projection documentaire les Indes Galantes Cinéma de la Maison du Peuple Saint-Claude, mercredi 29 mai 2024.

mercredi 29 mai à 20h, au cinéma de la maison du Peuple à Saint-Claude.

Baroque et basket, musique savante et street dance… découvrez à travers ce documentaire exceptionnel, les coulisses de la création de l’Opéra de Paris « Les Indes Galantes » par le jeune metteur en scène Clément Cogitore et le chorégraphe Bintou Dembélé. Ensemble, ils réinventent le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que vous découvrir…

En 2017, dans un court métrage destiné à l’Opéra Bastille (visible sur YouTube), Clément Cogitore a rapproché des antipodes le krump, une danse urbaine née au sein des ghettos noirs de Los Angeles il y a une vingtaine d’années ; et un tube imparable de Jean-Philippe Rameau, la fameuse Danse du grand calumet de la paix. Baroque et baskets, musique savante et street dance, une rencontre anecdotique ? Pas pour la scène nationale, qui a proposé au jeune metteur en scène de monter sa propre version de l’opéra Les Indes galantes (1735).

C’est la création de ce spectacle que raconte le documentaire de Philippe Béziat. Durant deux ans, le réalisateur a filmé le travail de la troupe et en livre un condensé vibrant, passionnant à tous les points de vue artistique, humain et politique.

Le montage, tonique, donne une virevoltante impression d’ubiquité répétitions, solos des chanteurs, essayages des costumes, on est partout, jusque chez certains des danseurs, dont le film adopte le point de vue. Pour la plupart issus de l’immigration, ils se sentent invités de passage dans un univers codifié et comme clos sur lui-même. Petit à petit, des personnalités se distinguent, attachantes, dont chacune mériterait son film.

Le plus beau, dans ce long métrage galvanisant, c’est la fusion qui s’opère sous nos yeux entre les danseurs de popping, de flexing, de voguing… et les chanteurs lyriques. La Danse du grand calumet de la paix conclut l’aventure le poing levé dans une séquence particulièrement forte, mais Les Indes galantes n’oublie pas de questionner la réception du spectacle un public debout tous les soirs contre une critique divisée.

Un film documentaire de Philippe Béziat, 108 mn (2021) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 20:00:00

fin : 2024-05-29 22:00:00

Cinéma de la Maison du Peuple 2 Rue de la Poyat

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

