La fermentation pour toutes et tous ! Maison Pasteur Arbois, jeudi 30 mai 2024.

La fermentation pour toutes et tous ! Maison Pasteur Arbois Jura

Dans le Jura, les produits fermentés sont nombreux et variés. Guère étonnant que Louis Pasteur se soit intéressé ici aux fermentations des vins et des bières. Aujourd’hui, les produits fermentés ont toujours la cote.

Dans une logique de préservation de la santé, de nombreux citoyens-mangeurs mobilisent la fermentation dans leur régime alimentaire. Les recettes de yaourts, kéfir, légumes lacto-fermentés se multiplient sur le net et les produits prêts à consommer conquièrent leur place dans les supermarchés.

Ce procédé de conservation intègre alors le répertoire alimentaire donnant lieu à la mobilisation de techniques spécifiques et de nouvelles modalités de consommation.

La présente conférence vise à montrer comment la fermentation s’est diffusée auprès du grand public et quels en sont ses enjeux.

Conférence réalisée par Mathilde Bonin, Masterante en nutrition, Université de Bourgogne et Clémentine Hugol-Gential, Professeure des Université en SIC, CIMEOS, Université de Bourgogne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 18:00:00

fin : 2024-05-30

Maison Pasteur 83 Rue de Courcelles

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté maisonarbois@terredelouispasteur.fr

