Exposition Sport et Science Maison natale de Louis Pasteur Dole, mardi 5 mars 2024.

Exposition Sport et Science Maison natale de Louis Pasteur Dole Jura

Pour aborder de façon originale ce vaste thème du sport et de la science, nous avons réuni l’exposition Les manifestations sportives organisées au profit des laboratoires scientifiques en 1923 , réalisée par l’EPCC Terre de Louis Pasteur et l’exposition Science et Sport, un duo gagnant réalisée par l’école des Ponts Paris Tech.

À la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous avons eu l’envie de présenter aux visiteurs un parallèle entre le sport d’hier et d’aujourd’hui en mesurant l’évolution des pratiques et des enjeux liés au sport.

L’exposition Les manifestations sportives organisées au profit des laboratoires scientifiques en 1923 , nous plonge 100 ans en arrière, à la veille de Jeux Olympiques de Paris 1924, qui furent les premiers Jeux Olympiques organisés à Paris, en présentant l’histoire du sport dans l’entre-deux-guerres l’éducation physique et l’hygiène sportive, l’implication des médecins dans la création de clubs et terrains sportifs, le sport et les femmes ou encore le développement de la radiodiffusion. Au cours de la Journée Pasteur , le 27 mai 1923, une grande collecte est organisée au profit des laboratoires scientifiques. L’organisation de manifestations sportives permet de sensibiliser les français aux enjeux scientifiques. La démocratisation du sport ne fait que croitre et devient aussi un enjeu des relations internationales.

L’exposition Science et Sport, un duo gagnant , elle, nous montre comment des siècles de compétitions ont amené les athlètes à des solutions (quasi) optimales comment courir ou nager le plus rapidement, comment sauter le plus haut, comment lancer le plus loin, et ainsi de suite. Pourquoi les plus gros animaux ne sont pas les plus rapides ? Existe-t-il un angle du bras optimal pour gagner au bras de fer ? Comment optimiser le squat jump pour être plus performant ? Cette exposition a été réalisée en collaboration avec des élèves-ingénieurs de l’École des Ponts Paris Tech (sous la direction de Rémi Carmigniani (chercheur au Laboratoire Hydraulique de Saint-Venant).

Ainsi, notre exposition Sport et Science permet d’une part de montrer la façon dont les célébrations du Centenaire de Louis Pasteur, en 1923, ont accordé une place centrale au sport et d’autre part de donner un aperçu de la diversité des travaux de recherche sur l’optimisation des performances sportives.

Enfin, elle offre aux visiteurs des défis simples et ludiques en lien avec la pratique sportive parcours d’équilibre, bras de fer, lancer de ballon en fauteuil roulant… A vous de jouer ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Maison natale de Louis Pasteur 39 Rue Pasteur

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Exposition Sport et Science Dole a été mis à jour le 2024-03-06 par COORDINATION JURA