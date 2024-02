Théâtre de rue « En roue libre » Parking de la salle polyvalente Hauts de Bienne, jeudi 16 mai 2024.

Théâtre de rue « En roue libre » Parking de la salle polyvalente Hauts de Bienne Jura

En roue libre, c’est l’histoire d’une passion qui prend trop de place.

L’histoire d’un type, Gino Bianchi, que la mécanique finit par rendre fou. En convoquant ses souvenirs d’enfance, ses frustrations et quelques moments de grâce, il nous conduit à l’aide d’une Peugeot 305, dans une odyssée onirique où se mêlent dérapages, quiproquos et images hypnotiques, et nous parle de notre propre rapport à l’addiction.

Mise en scène Théâtre Group

Organisation Les Scènes du Jura .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:30:00

fin : 2024-05-16 22:00:00

Parking de la salle polyvalente 314 Rue de l’Église

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@scenesdujura.com

