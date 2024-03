Visite, déambulation et découverte de sculptures en jardin Association Les arts vagabonds MONTCHAUVIER, vendredi 31 mai 2024.

Visite, déambulation et découverte de sculptures en jardin Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Association Les arts vagabonds

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:30:00+02:00 – 2024-05-31T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T19:30:00+02:00

Il s’agit de créer un itinéraire dans le parc sur une distance d’environ 1,2 km alternant des parties ouvertes et boisées.

Cette promenade accessible aux enfants et adultes, en partie aux personnes handicapées sous réserve des conditions climatiques, sera ponctuée de créations originales amenées par une dizaine d’artistes, sculpteurs, plasticiens ou réalisées sur place avec les matériaux présents dans la propriété. Elles seront distribuées dans le domaine en fonction de la topographie.

Un chapiteau sera installé pour accueillir différentes manifestations et des œuvres de taille plus réduites en accompagnement des sculptures implantées en extérieur.

Association Les arts vagabonds 39230 MONTCHAUVIER MONTCHAUVIER 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 87 93 64 36 L’événement est un itinéraire dans lequel vous pouvez découvrir des sculptures dans le domaine de l’ancien prieuré des abbesses situé dans le hameau de Montchauvier (Jura).

Ce domaine privé est tenu par Alain Brenot et Carole Combet mettant les lieux gracieusement à disposition. L’accès au lieu et au parking sera fléché. Un fléchage du site depuis le giratoire de Sellières et un parking seront mis à disposition des visiteurs afin d’accéder au lieu de l’événement.

© Gérard Doutreleau