Ressourcerie éphémère à Lalbenque Place de l'église Jardin du curé Lalbenque

2022-05-21 09:30:00 – 2022-05-21 17:30:00

Lalbenque Lot Brocante / friperie / troc de plantes

Apportez des objets, vêtements, déco, plantes, graines à troquer ! Atelier bidouille, réparation animé par les Foyers ruraux du Lot Stand de “L’outil en main”: L’artisanat pour les enfants Cours de couture Cette ressourcerie éphémère est proposée dans le cadre de l’événement “Fêtons la nature” créé par la mairie. +33 6 34 48 56 37 Brocante / friperie / troc de plantes

Apportez des objets, vêtements, déco, plantes, graines à troquer ! Atelier bidouille, réparation animé par les Foyers ruraux du Lot Stand de “L’outil en main”: L’artisanat pour les enfants Cours de couture Un tiers-lieu à Lalbenque

Place de l’église Jardin du curé Lalbenque

