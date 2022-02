Répliques – Compagnie Le Grand Jeté – Mi Scène Poligny, 2 juin 2022, Poligny.

13 EUR RENDEZ-VOUS le jeudi 2 juin 2022 à 20h30, devant la Chapelle de la Congrégation de Poligny.

Mi Scène accueille la Compagnie « Le Grand Jeté » pour un spectacle entre envolées chorégraphiques, acrobaties, chutes et jeux d’équilibre ! Ce duo de choc propose une joyeuse quête du dépassement de soi.

Autour d’un dispositif scénographique circulaire et en mouvement, les interprètes cherchent l’équilibre et la suspension pour frôler les spectateurs et les emporter dans le mouvement. Ce face-à-face glisse de la confrontation joueuse à l’union fraternelle qui permettra de s’unir pour avancer ensemble.

A partir de 6 ans. Une représentation scolaire est prévue en après-midi.

Durée : 35 minutes.

mi-scene@orange.fr +33 3 84 37 11 39 http://www.mi-scene.fr/

