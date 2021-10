Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy RÉPÉTITION PUBLIQUE DE LA COMPAGNIE LE PRINCIPE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

RÉPÉTITION PUBLIQUE DE LA COMPAGNIE LE PRINCIPE Nancy, 24 février 2022, Nancy. RÉPÉTITION PUBLIQUE DE LA COMPAGNIE LE PRINCIPE 2022-02-24 19:00:00 19:00:00 – 2022-02-24 20:00:00 20:00:00 CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin

Nancy Meurthe-et-Moselle Les répétitions publiques permettent d’entrer dans l’intimité du travail entre un chorégraphe et ses danseurs. Interactives, elles s’accompagnent d’échanges avec les spectateurs. +33 3 83 85 69 00 ballet de lorraine dernière mise à jour : 2021-10-15 par

